Il Questore Ricifari su Lampedusa: “Allarmismo per migranti e silenzio su maxi traffico di cocaina”

Legalità e allarmismo a Lampedusa. Il Questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, è intervenuto sugli ultimi eventi verificatisi nell’isola: dalla fuga di alcuni migranti dall’hotspot al traffico di stupefacenti. Il questore si è detto sorpreso di tanto allarmismo per l’allontanamento di 14 minorenni dal centro di accoglienza, subito intercettati e riportati indietro, e del silenzio invece legato alla maxi operazione condotta negli scorsi giorni dai carabinieri che ha portato alla luce un maxi traffico di cocaina a Lampedusa: “Il Questore Emanuele Ricifari – si legge nella nota della Questura – è rimasto sorpreso dal fatto che rappresentanti della popolazione isolana, siano rimasti in silenzio per l’operazione dei carabinieri che, ha condotto a 22 fermi o arresti di isolani coinvolti nel traffico e spaccio di stupefacenti; mentre è molto gratificante sapere che tanta gente perbene amante di Lampedusa, sostiene le Forze dell’Ordine nelle azioni di ripristino della legalità.”

La massima autorità di pubblica sicurezza provinciale ha inoltre annunciato l’imminente apertura di un commissariato a Lampedusa: “Sarà un ulteriore aumento dei servizi a supporto e garanzia della vita dei cittadini onesti che vivono o trascorrono le loro vacanze sulla splendida Isola. Il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, dopo una riunione al Ministero dell’Interno, ha disposto che, tutti i minorenni, ospiti dell’hotspot, siano trasferiti al massimo entro mercoledì 26 luglio p.v., e che la vigilanza attorno all’hotspot sia raddoppiata; decisione presa in risposta alle preoccupazioni manifestate dagli isolani.”