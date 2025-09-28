In auto con 27 chili di cocaina, corriere albanese fermato sulla Messina-Catania 





La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino albanese, classe 1978, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nell’ambito di attività volte alla repressione di diverse forme di illegalità diffusa, manifestatesi in questo capoluogo e nell’hinterland, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno pianificato mirati servizi sull’Autostrada A18, Messina-Catania, predisponendo un posto di controllo nei pressi del casello autostradale di San Gregorio di Catania (CT), nell’ambito del quale, tra gli altri mezzi, è stata fermata un’autovettura Renault Scenic, di colore grigio, con a bordo un soggetto dell’est Europa.

In ragione dell’insofferenza mostrata dall’uomo, che non ha saputo fornire plausibili giustificazioni sulla sua presenza nel territorio etneo, riferendo circostanze non aderenti alla realtà, il predetto è stato sottoposto a perquisizione. Invero, l’atto di ricerca posto in essere, esteso al mezzo nella sua disponibilità, ha sortito esito positivo, in quanto sotto i sedili anteriori, sia lato conducente che passeggero, è stato rinvenuto un vano occulto, appositamente creato, all’interno del quale erano riposti 24 panetti di cocaina, per un totale di 27,60 chilogrammi.

In particolare, nr. 7 panetti, con logo “Bugatti”, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di 1,150 kg ciascuno, per un ammontare complessivo di 8,05 kg, e nr. 17 panetti, con logo “Boss”, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso 1,150 kg ciascuno, per un ammontare complessivo di 19,55 kg,

Nel contesto operativo si è provveduto a sequestrare la cocaina, l’autovettura utilizzata per il trasporto dello stupefacente e due smartphone in uso all’uomo. In ragione della detenzione di un quantitativo consistente della richiamata sostanza stupefacente, l’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania, in attesa di convalida dinanzi al competente G.I.P.