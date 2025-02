In fiamme l’auto di un casalinga di 56 anni, indagini 

Notte di fuoco a Montevago. L’automobile di proprietà di una casalinga di 56 anni, una Renault Megane, è stata danneggiata da un incendio divampato in via XV gennaio. Le cause del rogo sono ancora ignote e non sarebbero stati rivenuti elementi utili a sostenere la tesi del dolo ma, al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. L’auto ha riportato danni soprattutto nella fiancata destra. Al via le indagini per cercare di capire quanto accaduto con esattezza.