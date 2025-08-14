Incendio in una palazzina: sette intossicati salvati dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata e momenti di grande paura questo pomeriggio nella zona del viale Boccetta a Messina. Un incendio si è sviluppato intorno alle 18 in una palazzina di via Monsignor Francesco Bruno. Con ogni probabilità il fuoco è divampato nel vano contatori del condominio che si trova al piano terra. A rendere la situazione estremamente pericolosa soprattutto il fumo che si è sprigionato passando dalla tromba delle scale e dal vano ascensore. Diverse persone sono rimaste bloccate in casa e hanno dovuto fare i conti con le difficoltà respiratorie. Non potendo utilizzare né le scale né l’ascensore diversi di loro sono stati tratti in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Con un’auto scala sono stati portati in strada e qui soccorsi dai sanitari del 118 per l’intossicazione da fumo. Sarebbero sette le persone intossicate o comunque in difficoltà respiratoria. Messi in salvo anche due cani.