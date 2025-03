Incidente stradale al bivio di Realmonte, motociclista in codice rosso 

Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio di Realmonte. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una motocicletta e una Fiat Cinquecento.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, sbalzato sul selciato. L’uomo è stato soccorso e trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice rosso. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i i carabinieri di Realmonte, i Vigili del fuoco ed il personale sanitario.