Incidente stradale tra Gela e Caltanissetta, 1 morto e 6 feriti

Scontro mortale questa sera lungo la strada statale 626 Gela – Caltanissetta, nei pressi del bivio di Butera. A perdere la vita un uomo che viaggiava in direzione Caltanissetta ed era alla guida di una Mini Cooper. L’uomo prima di andare a sbattere violentemente contro un crossover Hyundai ha urtato una Alfa Romeo 156. Per l’uomo alla guida della Cooper non c’è stato nulla da fare. Le altre sei persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate negli ospedali di Gela, Caltanissetta e Mazzarino. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco del distaccamento di Gela, i carabinieri e gli agenti della Stradale che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.