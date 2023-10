“Io non ci casco”, al via ad Agrigento il progetto contro le truffe agli anziani

Ad Agrigento è stato presentato il progetto “Io non ci casco”, la campagna di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani; un fenomeno sempre più diffuso che vede le fasce più deboli della popolazione finire nel mirino di malintenzionati e truffatori.

“Con questa iniziativa vogliamo potenziare l’informazione e fornire un aiuto serio e concreto per rendere più sicura la quotidianità ai nostri anziani. Per questo oltre ad una guida concepita appunta per aiutare gli anziani a tutelarsi dai truffatori, abbiamo aperto un canale social, attivato un numero di assistenza tecnica e avvieremo degli incontri nelle parrocchie, con le associazioni e anche e sopratutto con le scuole in modo che i giovani tornando a casa possano informare i loro nonni dei rischi che corrono”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Marco Vullo.

Il progetto finanziato dal Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell’Interno è realizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento in sinergia con la Prefettura di Agrigento e le forze dell’Ordine.