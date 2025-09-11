Agrigento

“Crisi dell’editoria e trasformazione del lavoro giornalistico”, convegno ad Agrigento

L’iniziativa è promossa dal sindacato autonomo dei giornalisti SAGI e da Conflavoro

E’ in programma sabato 13 settembre alle ore 10.30 presso l’aula Giglia del Libero Consorzio di Agrigento il convegno sul tema “ Crisi  dell’editoria e trasformazione del lavoro giornalistico”.

L’iniziativa è promossa dal sindacato autonomo dei giornalisti SAGI e da Conflavoro. Relatori il segretario nazionale del SAGI Nino Randisi e il coordinatore regionale e vicepresidente nazionale di Conflavoro Giuseppe Pullara. Ai lavori interverrà anche il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino. Prevista la partecipazione di editori locali e di operatori dell’informazione.

I lavori saranno coordinati dalla giornalista Valentina Alaimo.

