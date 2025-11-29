GRANDANGOLO SETTIMANALE
La Corte d’Appello piccona l’inchiesta Waterloo
I giudici della prima sezione penale della Corte di appello di Palermo, presieduta da Adriana Piras, hanno depositato le motivazioni della sentenza con la quale hanno confermato il non luogo a procedere nei confronti di alcuni imputati “eccellenti” coinvolti nella maxi inchiesta su Girgenti Acque.
