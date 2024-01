La replica di Miccichè a Firetto: “Persi 400 mila euro ma abbiamo fatto arrivare 140 milioni di euro”

“È vero, abbiamo perso 400 mila euro. Gli uffici si sono impegnati per finanziamenti più ingenti e importanti”. A dichiararlo è il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che ha replicato così all’ex primo cittadino Lillo Firetto sul “caso” della perdita del Comune di un finanziamento di 400 mila euro destinato a servizi per il Turismo previsti in Agenda Urbana. (qui l’articolo -> https://www.grandangoloagrigento.it/politica/laffondo-dellex-sindaco-firetto-persi-400-mila-euro-per-incapacita-dellamministrazione).

Il sindaco Miccichè prosegue: “Perché non parlare di quello che è arrivato in denaro ad Agrigento? In questi tre anni la mia amministrazione ha fatto arrivare in città 140 milioni di euro, compresa la rete idrica che nessuno mai era riuscito a fare. Qualcuno ancora non ha accettato la sconfitta alle elezioni e, soprattutto, quella di Agrigento Capitale della Cultura.”

Il primo cittadino continua: “Io ho fatto passare per Agrigento un treno che non passerà mai più, un’opportunità per i nostri concittadini. Agrigento non è più vista come il territorio della mafia ma della cultura. Abbiamo lavorato tutti insieme dal 31 marzo: progettisti, tecnici, colossi mondiali che sono al nostro fianco per sponsorizzare questo evento. State tranquilli, non stiamo perdendo tempo. La cosa fondamentale è che dal 31 marzo si sta lavorando in silenzio. Agrigento a breve ne potrà godere. Vi invito tutti a parlare sempre bene della propria città. C’è una piccola percentuale che non fa altro che denigrare. A loro dico, state attaccando la vostra città e non me. La città di Agrigento è eterna e tale dovrà restare”.