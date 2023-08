Lampedusa, auto avvolta dalle fiamme: s’indaga sulle cause

Un incendio ha devastato l’autovettura di proprietà di un macellaio sessantenne residente a Lampedusa. E’ accaduto nella notte fra giovedì e ieri, nella più grande isola delle Pelagie, mentre erano in corso le vampe di San Bartolo. L’automobile, una Fiat 500 X, si trovava parcheggiata dalle parti di contrada “Terranova”.

La richiesta d’intervento al 112, è partita da alcuni passanti, alla vista delle fiamme e del fumo. A domare l’incendio sono stati i vigili del fuoco del distaccamento isolano. Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e i carabinieri hanno cercato qualsiasi elemento utile a risalire alle cause dell’evento.

Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né contenitori o bottigliette sospette. Le cause dell’evento al momento non sono chiare.