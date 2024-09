Lampedusa, crolla scogliera di Ponente: nessun ferito (le immagini)

Una porzione di scogliera di Ponente, subito dopo l’Albero del Sole, a Lampedusa è crollata all’improvviso. Non ci sono feriti perché, nell’esatto momento del cedimento, non c’erano imbarcazioni sotto il tratto di costa. Grande l’allarme degli isolani: in tanti si sono precipitati nella zona per constatare cosa è accaduto.

Sulla scogliera di Capo Ponente lo scorso giovedì erano giunti e sbarcati 49 migranti.A salvare – senza non poche difficoltà – i sudanesi, somali, gambiani, ivoriani e marocchini, che dopo l’approdo si erano arrampicati sugli scogli, sono stati i militari dell’unità di soccorso della guardia di finanza e quelli di Frontex. I profughi avevano riferito di essere partiti da El Hamra, in Tunisia, dopo aver pagato 500 euro per la traversata. (ft,vd di Lampedusain2minuti)