Agrigento

Rottamazione quinques ad Agrigento? Gramaglia (FDI): “Dopo mia proposta solo silenzio”

Dopo l'approvazione in Consiglio di una mozione in tal senso non vi sarebbero atti in vista

Pubblicato 1 ora fa
Da Gioacchino Schicchi

Il consigliere comunale Simone Gramaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, rende noto di aver proposto formalmente all’Amministrazione l’adesione alla rottamazione quinques nei termini previsti dalla legge, “misura utile e vantaggiosa per l’Ente e per i cittadini”, senza che però l’ente si sia attivato.

“A fronte di una proposta chiara e tempestiva – scrive – si registra invece un ingiustificato ritardo da parte del sindaco e della giunta. Un atteggiamento che fa sorgere il dubbio che l’Amministrazione stia attendendo per presentare autonomamente una delibera di Giunta, appropriandosi di fatto di un’iniziativa proveniente dall’opposizione. Le buone proposte dovrebbero essere valutate e attuate nell’interesse della comunità, riconoscendone correttamente la paternità, al di là degli schieramenti politici”.

Argomenti Correlati:#Agrigento#fratelli d'italia#rottamazione
