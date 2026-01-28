Caltanissetta

Frana a Niscemi, aperta inchiesta per disastro colposo 

Il procedimento è assegnato a due pm oltre che al procuratore capo.

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

La Procura di Gela guidata dal procuratore capo Salvatore Vella ha aperto un procedimento penale, sulla frana a Niscemi, per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Dopo il sopralluogo di ieri nella zona rossa di Niscemi del procuratore Salvatore Vella, stamani, è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti. Il procedimento è assegnato a due pm oltre che al procuratore capo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Frana a Niscemi, aperta inchiesta per disastro colposo 
Cultura

Sciacca, estesa fino al 31 marzo la mostra “Goya, l’artista della libertà. Tra verità e satira”
Caltanissetta

La Premier Meloni a Niscemi: sopralluogo in zone colpite dalla frana
Ultime Notizie

Minaccia con una lama e una siringa gli operatori sanitari dell’ospedale: bloccato
dalla Regione

Schifani: “Danni da 2 miliardi dal Ciclone Harry a Niscemi”
Catania

Maxi sequestro di droga: trovati 14 chili tra hashish, marijuana e funghi allucinogeni
banner italpress istituzionale banner italpress tv