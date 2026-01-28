Frana a Niscemi, aperta inchiesta per disastro colposo 

La Procura di Gela guidata dal procuratore capo Salvatore Vella ha aperto un procedimento penale, sulla frana a Niscemi, per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Dopo il sopralluogo di ieri nella zona rossa di Niscemi del procuratore Salvatore Vella, stamani, è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti. Il procedimento è assegnato a due pm oltre che al procuratore capo.