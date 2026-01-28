Morto a 4 anni in minimoto, indagato per omicidio colposo il padre

La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sul tragico incidente che costò la vita al piccolo Thomas Viviano, avvenuta nel quartiere di Boccadifalco nell’aprile 2024, morto dopo essere caduto dalla sua minimoto in via Giovanni Bruno. Il padre, Antonino Viviano, risulta ora indagato per omicidio colposo: un atto dovuto secondo gli inquirenti, dopo mesi di accertamenti svolti dalla sezione Infortunistica della municipale.

Thomas stava giocando con la sua minimoto a benzina con rotelle laterali, ma senza targa né omologazione stradale quando, secondo la ricostruzione degli investigatori, ha perso il controllo del veicolo davanti casa, schiantandosi con violenza contro un muretto. il padre del piccolo Thomas, Antonino Viviano ha sempre raccontato la stessa versione: era accanto al figlio quando è successo. Un’accelerazione improvvisa, impossibile da bloccare. Ma per gli inquirenti resta il fatto che quel mezzo era troppo potente per un bambino. E questo basta a configurare una responsabilità oggettiva. Ora spetterà al giudice decidere.