Giudiziaria

Morto a 4 anni in minimoto, indagato per omicidio colposo il padre

La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sul tragico incidente che costò la vita al piccolo Thomas Viviano, avvenuta nel quartiere di Boccadifalco nell’aprile 2024

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sul tragico incidente che costò la vita al piccolo Thomas Viviano, avvenuta nel quartiere di Boccadifalco nell’aprile 2024, morto dopo essere caduto dalla sua minimoto in via Giovanni Bruno. Il padre, Antonino Viviano, risulta ora indagato per omicidio colposo: un atto dovuto secondo gli inquirenti, dopo mesi di accertamenti svolti dalla sezione Infortunistica della municipale.

Thomas stava giocando con la sua minimoto a benzina con rotelle laterali, ma senza targa né omologazione stradale quando, secondo la ricostruzione degli investigatori, ha perso il controllo del veicolo davanti casa, schiantandosi con violenza contro un muretto. il padre del piccolo Thomas, Antonino Viviano ha sempre raccontato la stessa versione: era accanto al figlio quando è successo. Un’accelerazione improvvisa, impossibile da bloccare. Ma per gli inquirenti resta il fatto che quel mezzo era troppo potente per un bambino. E questo basta a configurare una responsabilità oggettiva. Ora spetterà al giudice decidere.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Fermato ad un posto di controllo aggredisce poliziotti: arrestato
di Gioacchino Schicchi

Rottamazione quinques ad Agrigento? Gramaglia (FDI): “Dopo mia proposta solo silenzio”
Giudiziaria

Morto a 4 anni in minimoto, indagato per omicidio colposo il padre
Caltanissetta

Frana a Niscemi, aperta inchiesta per disastro colposo 
Cultura

Sciacca, estesa fino al 31 marzo la mostra “Goya, l’artista della libertà. Tra verità e satira”
Caltanissetta

La Premier Meloni a Niscemi: sopralluogo in zone colpite dalla frana
banner italpress istituzionale banner italpress tv