L’inchiesta sul clan di Villaseta, annullato arresto di un 37enne 

Il tribunale del Riesame, accogliendo l’istanza dell’avvocato Davide Casà, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Giuseppe Sottile, 37 anni, di Agrigento, arrestato nelle scorse settimane dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta sui clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle. L’indagato sarebbe tornato in libertà se non fosse stato detenuto per altra causa.

Sottile, ritenuto vicino al clan di Villaseta, è accusato di estorsione aggravata, rapina e danneggiamento. In particolare avrebbe preso di mira un noto bar di Porto Empedocle avanzando (in concorso) richieste estorsive oltre che danneggiarlo. Il 37enne è anche accusato di aver costretto il titolare di un impianto di carburanti a licenziare il dipendente per fare “spazio” ad un soggetto indicato dal clan.