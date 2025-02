Maccalube, dopo dieci anni dissequestrata la riserva in cui si verificò la tragedia 

A dieci anni dalla tragedia in cui persero la vita i fratellini Laura e Carmelo Mulone la riserva naturale delle Maccalube di Aragona è stata dissequestrata. Il provvedimento è stato notificato al responsabile del sito Domenico Fontana, ex ex presidente di Legambiente ed ex assessore all’ambiente del comune di Agrigento. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. La decisione arriva in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa dieci mesi fa.

I giudici di secondo grado, ribaltando il verdetto del tribunale di Agrigento, avevano assolto per non aver commesso il fatto sia lo stesso Fontana che Daniele Gucciardo, operatore in servizio alle Maccalube ed attuale presidente del circolo Rabat di Agrigento. I due imputati erano finiti a processo per la morte dei piccoli Laura e Carmelo Mulone, i bambini di 7 e 9 anni deceduti nel settembre 2014 in seguito all’esplosione dei vulcanelli alle Maccalube di Aragona. In primo grado Fontana era stato condannato a 6 anni di reclusione mentre 5 anni e 3 mesi era stata la pena inflitta a Gucciardo. Un terzo imputato, Francesco Gendusa, dirigente responsabile delle aree protette, era stato assolto.