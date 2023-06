Mafia, incontri segreti in un bar: arrestato il boss Antonino Buzzitta

Arrestato e condotto in carcere il boss Antonino Buzzitta, ritenuto uno degli esponenti di punta del mandamento mafioso trapanese. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Trapani e dal personale della Direzione investigativa antimafia, coordinati dalla Dda di Palermo, hanno eseguito il provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal tribunale di Trapani.

Il boss ultrasettantenne, condannato in via definitiva per reati di mafia, e’ anche imputato, sempre per associazione mafiosa con il ruolo di promotore, in un processo tuttora in corso ed e’ stato gia’ condannato, in primo grado, ad oltre 20 anni di reclusione.

Era sottoposto alla custodia cautelare degli arresti domiciliari per sottoporsi ad alcune cure mediche, con il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. Ma non aveva smesso le su ‘relazioni pericolose’ anche nel retrobottega di un bar.