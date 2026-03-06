Agrigento

Viabilità, al via la manutenzione straordinaria di quattro strade provinciali

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Previsti a breve nuovi lavori di manutenzione su quattro strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stato firmato infatti il contratto con l’impresa OMNIA PROGETTI srl di San Giovanni Gemini (AG), aggiudicataria della gara d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria, rimozione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali n. 16 Grotte-Firrio-Cantarella (bivio SS 189), n. 51 Grotte-Comitini. n. 85 Grotte-Favara e n. 3A Bivio Caldare (SS 189)-Favara. 

L’importo contrattuale è di 825.000,00 euro più Iva (compresi 24.750,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre a 212.773,00 euro di somme a disposizione dell’Ente, per un importo complessivo di 1.037.773,00 euro, finanziato con fondi statali (Legge 234/2021 – DM del 09/05/2022).

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Sorpreso dai carabinieri con 100 grammi di marijuana, arrestato 18enne
Messina

Oltre 4 chili di droga, fucili e pistole: arrestato 42enne
Palermo

Mafia e rifiuti, sequestrati terreno e 41 mila euro in contanti
Siculiana

Elezioni, Peppe Zambito si ricandida a sindaco di Siculiana
Agrigento

Agrigento, sabato 21 marzo microchip gratuiti per i cani
Catania

Aggredisce in pizzeria il nuovo compagno dell’ex fidanzata, arrestato
banner italpress istituzionale banner italpress tv