Caltanissetta

Vede l’ex fidanzata con il nuovo compagno e li aggredisce davanti la figlia: arrestato

Il 30enne pero' si e' nuovamente avvicinato alla vittima, che in quel momento si trovava nel centro storico insieme all'attuale compagno e alla figlia minore, minacciati e aggrediti

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Un trentenne e’ stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Caltanissetta per lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. La misura era stata disposta nei suoi confronti a seguito della denuncia della vittima.

All’uomo era stato inoltre imposto il braccialetto elettronico. Il 30enne pero’ si e’ nuovamente avvicinato alla vittima, che in quel momento si trovava nel centro storico insieme all’attuale compagno e alla figlia minore, minacciati e aggrediti. La ragazza, visibilmente spaventata, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto il 30enne. Il provvedimento e’ stato convalidato, disponendo i domiciliari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Mafia ed estorsioni, 4 condanne: tra loro c’è anche un notaio
Caltanissetta

Vede l’ex fidanzata con il nuovo compagno e li aggredisce davanti la figlia: arrestato
Sicilia

I vescovi della Sicilia si riuniscono, tre giorni di confronto sulla Chiesa dell’isola
PRIMO PIANO

Maltrattamenti e lesioni, deve scontare tre anni di carcere: arrestato 60enne 
Caltanissetta

Installa gps nell’auto della ex per monitorarla, arrestato per stalking
Cultura

“Radici di Futuro”: A Caltabellotta un 8 Marzo tra memoria, ambiente e diritti
banner italpress istituzionale banner italpress tv