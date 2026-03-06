Vede l’ex fidanzata con il nuovo compagno e li aggredisce davanti la figlia: arrestato

Un trentenne e’ stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Caltanissetta per lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. La misura era stata disposta nei suoi confronti a seguito della denuncia della vittima.

All’uomo era stato inoltre imposto il braccialetto elettronico. Il 30enne pero’ si e’ nuovamente avvicinato alla vittima, che in quel momento si trovava nel centro storico insieme all’attuale compagno e alla figlia minore, minacciati e aggrediti. La ragazza, visibilmente spaventata, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto il 30enne. Il provvedimento e’ stato convalidato, disponendo i domiciliari.