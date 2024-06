Maxi incendio a Ravanusa, fiamme divorano tre ettari di vegetazione 

Circa tre ettari di vegetazione sono stati distrutti da un incendio divampato nella giornata di ieri in contrada Saraceno, a Ravanusa. Il vasto rogo è stato circoscritto dai Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e dalla Forestale di Agrigento. Un canadair si è alzato in volo per cercare di contenere i danni e spegnere le fiamme. Sul posto, lanciato l’allarme, anche i carabinieri della stazione di Ravanusa. Al via le indagini per accertare la natura del maxi incendio.