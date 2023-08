Menfi, eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo Gioele: domani i funerali

E’ stata eseguita questa mattina al Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni morto dopo alcuni giorni di ricovero prima al Giovanni Paolo II di Sciacca e poi all’ospedale dei bambini Di Cristina di Palermo. Un medico legale, un infettivologo e un pediatra sono stati nominati dalla Procura di Palermo per l’autopsia e la relazione è attesa entro 60 giorni. Presenti oggi a Palermo il legale che assiste la famiglia del bimbo, l’avvocato Luigi La Placa, e il consulente tecnico nominato, il medico legale e pediatra Vito Renato Maggio. Intanto, domani a Menfi sono in programma i funerali del bimbo e sarà lutto cittadino come ribadito nel pomeriggio dal sindaco, Vito Clemente. Le bandiere poste nel palazzo del Comune saranno esposte a mezz’asta segno di lutto.

“Invito tutti i concittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere – scrive il sindaco Clemente – ad esprimere la loro parte, mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione del funerale fissato per le ore 17 presso la Chiesa Maria Santissima della Consolazione”.