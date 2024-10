Menfi, imbianchino precipita dal secondo piano durante dei lavori in appartamento 

Incidente sul lavoro a Menfi. Un imbianchino di 48 anni è precipitato dal secondo piano di un’abitazione mentre stava effettuando alcuni interventi. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra dopo un volo di quasi sei metri. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. L’operaio stava eseguendo alcuni lavori nella casa di una pensionata menfitana.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno immediatamente trasferito il quarantottenne all’ospedale di Sciacca. Le sue condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.