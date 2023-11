Menfi, scoperta festa abusiva per Halloween: denunciato gestore del locale

Festa di Hallowen abusiva con oltre 300 persone a Menfi. A seguito di controllo da parte degli agenti di Polizia del locale commissariato, insieme ai militari della Guardia di Finanza, la festa è stata interrotta e il locale chiuso dopo gli atti di contestazione di rito nei confronti del gestore che è stato denunciato, per svolgimento di spettacolo senza licenza, alla Procura della Repubblica di Sciacca. La Guardia di finanza ha inoltre constatato la presenza di 14 lavoratori in nero e anche per questo non potranno che esserci sanzioni a carico del gestore.