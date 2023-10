Migranti, 5 arresti tra Agrigento e Lampedusa

I poliziotti della squadra mobile di Agrigento hanno arrestato 5 immigrati, 3 dei quali a Lampedusa dove sono sbarcati nelle ultime ore nonostante fossero gravati da decreto di respingimento. Un tunisino di 35 anni è stato arrestato ad Agrigento in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Macerata: deve scontare 3 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione per aver violato disposizioni inerenti il testo unico sull’immigrazione. Sottoposto a fermo, sempre per violazioni alle norme sull’immigrazione, un egiziano di 41 anni. I primi tre sono stati posti ai domiciliari nell’hotspot di Lampedusa. Gli altri due sono stati portati al carcere di Agrigento.