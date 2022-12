Migranti, ancora una bara bianca sulla banchina del porto di Porto Empedocle

Ancora una bara bianca sulla banchina del porto di Porto Empedocle. Una mamma in lacrime per aver perso la piccola di 6 mesi, morta all’interno dell’hotspot di Contrada Imbricola forse per un problema congenito o un malore improvviso; a fianco la salma di una donna, ripescata cadavere al largo di Lampedusa.

Le 2 bare, a bordo delle traghetto Veronesi, sono arrivate in serata al porto dove si è tenuto un momento di preghiera in presenza delle autorità religiosi, civili e militari. Le due salme verranno portate al cimitero di Favara dove la Prefettura di Agrigento è riuscita a trovare dei posti per la sepoltura.

Dal traghetto sono scesi anche 50 migranti provenienti di Lampedusa; solo oggi sull’isola si sono registrati sette sbarchi, per un totale di 282 persone. Sul primo barchino c’erano 39 persone, fra cui 9 donne e 2 minori, sul secondo erano in 33, fra cui 9 donne e 1 minore, sul terzo erano in 32 (13 donne e 2 minori) e sul quarto 33 (8 donne e un minore). Tutti sono partiti da Sfax, in Tunisia, e hanno dichiarato di essere originari di Camerun, Burkina Faso, Guinea, Mali, Senegal, Congo. Domani proseguiranno i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento.