Migranti, ripescato altro cadavere; in corso trasferimento da Lampedusa per 4 salme

Dovrebbero lasciare stasera Lampedusa quattro delle undici salme di migranti che si trovano nella camera mortuaria di Lampedusa. Saranno imbarcate sul traghetto di linea che domani all'alba raggiungerà Porto Empedocle. Insieme a loro a lasciare l'isola saranno oltre 500 migranti attualmente ospitati nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove le presenze hanno superato quota mille a fronte di 350 posti disponibili.

Un'accelerazione invocata ieri dal primo cittadino, Filippo Mannino. "L'isola non può essere lasciata sola davanti a un fenomeno epocale - aveva detto all'Adnkronos dopo aver accolto il corpo dell'ennesima tragedia del mare -. Si accelerino i trasferimenti dei migranti anche con l'uso delle navi militari. Nella camera mortuaria dell'isola non ci sono più posti, l'arrivo di altre vittime sarebbe per noi estremamente difficoltoso da gestire"

Nel frattempo un altro cadavere è stato ripescato oggi al largo di Lampedusa. A trovarlo è stata una motovedetta della Capitaneria di Porto impegnata nel tradizionale servizio di pattugliamento ma anche nella ricerca dei corpi degli immigrati inghiottiti dal mare. Secondo le prime notizie raccolte si tratterebbe di un migrante morto durante uno degli sbarchi dei giorni scorsi. Sale quindi a sei il numero dei corpi senza vita recuperati negli ultimi tre giorni nel mare antistante le Pelagie. Anche questo cadavere verrà portato nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa.