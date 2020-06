Minacce agli amministratori locali: l’agrigentino terza provincia in Sicilia

Scende sensibilmente in Sicilia il numero di intimidazioni agli amministratori. La Sicilia, prima regione per numero di intimidazioni nel periodo 2013-2018, lo scorso anno ha fatto registrare 66 casi, con un calo del 24% rispetto al 2018. La provincia di Palermo e’ anche il territorio piu’ colpito nel quinquennio 2015-2019 con 91 atti intimidatori, il 22% dei casi censiti in tutta la regione.

Seconda posizione nella graduatoria regionale per la provincia di Messina che con i suoi 12 casi censiti ha piu’ che raddoppiato il dato fatto registrare nel 2018. Terza la provincia di Agrigento (insieme a Catania) con 9 minacce censite. Seguono Siracusa (5), Ragusa (4), e infine Trapani, Enna e Caltanissetta ciascuna con tre casi.

Terza nella classifica regionale con 9 casi censiti la provincia di Agrigento. A Lampedusa è giunta in Comune una lettera minatoria indirizzata al sindaco Martello con parole pesanti nei confronti del primo cittadino che si batte per l’accoglienza. A Licata il Sindaco Galanti è stato aggredito all’interno del Municipio.