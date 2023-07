“Minaccia di dare fuoco al consorzio di bonifica di Menfi”, 62enne a processo

Il gup del tribunale di Sciacca ha disposto il rinvio a giudizio a carico di Giovanni De Rosa, 62 anni di Villafranca Sicula, accusato di violenza privata e tentato incendio. L’imputato nell’aprile 2022 minacciò di dare fuoco alla sede del consorzio di Consorzio di Bonifica 3 Agrigento a Menfi di cui era dipendente.

Per questi fatti era stato arrestato dai carabinieri della locale stazione e, in seguito, anche licenziato. Il 62enne, secondo quanto ricostruito, voleva mettere in atto una plateale protesta contro la gestione del consorzio di bonifica.

Per questo motivo, munito di accendino, si era presentato a lavoro con due bottiglie di liquido infiammabile minacciando di dare fuoco alla struttura. L’imputato è difeso dall’avvocato Antonino Tornembè. La prima udienza del processo si celebrerà il prossimo 23 novembre.