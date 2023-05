Montevago, deve scontare pena per spaccio di stupefacenti: arrestato

I carabinieri hanno arrestato I.S., 55enne, disoccupato di Montevago, in atto sottoposto all’avviso orale del Questore, perché riconosciuto colpevole, in concorso con altri, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Reato commesso a Santa Margherita di Belìce il 9 dicembre del 2018.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato, dagli stessi militari dell’Arma, nella sua abitazione dove dovrà, scontare la pena di 7 mesi e 29 giorni di reclusione.