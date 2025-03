Morto a 22 anni in un incidente stradale, stava andando al lavoro

Francesco Zito, 22 anni, è morto in un incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo. Il giovane ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, finendo contro una pensilina dell’Amat. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale a Villa Sofia in condizioni gravi. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo. In corso i rilievi da parte della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.