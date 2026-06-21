Moto fuori strada nel Messinese, ferito gravemente il presidente di Sicindustria Agrigento
Nel tentativo di evitare dei cani randagi, il motociclista ha perso il controllo del mezzo. La moto è uscita di strada e i due occupanti sono precipitati in una scarpata.
Grave incidente ieri per Antonio Siracusa, presidente di Sicindustria Agrigento. L’uomo viaggiava in moto insieme alla compagna quando, lungo una strada sterrata tra Montalbano Elicona e Tripi, nel Messinese, sarebbe stato inseguito da un branco di cani randagi.
Nel tentativo di evitare gli animali, il motociclista ha perso il controllo del mezzo. La moto è uscita di strada e i due occupanti sono precipitati in una scarpata.
Ad avere la peggio è stato Siracusa, che ha riportato ferite gravi. Soccorso e trasportato all’ospedale di Patti, è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico. Successivamente è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.
La compagna ha riportato lesioni meno serie, ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti e cure.
Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.