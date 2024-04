“Non tracciato e mal conservato”, sequestrati 100 chili di pesce: 11 mila euro di sanzioni 

I Carabinieri specializzati del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, supportati dai servizi Veterinari dell’ASP 1 di Agrigento – Distretto di Sciacca, nello scorso fine settimana hanno effettuato una serie di controlli e ispezioni alle attività che somministrano alimenti al pubblico. Nel corso dei controlli sono emerse una serie di criticità relative al corretto tracciamento degli alimenti e alla loro conservazione che ne hanno determinato il sequestro per la successiva distruzione a carico degli esercenti.

Oltre 100 i chili di prodotti ittici sottoposti a sequestro per mancata tracciabilità pari a un valore di circa 2.800 euro e sanzioni amministrative accertate per oltre 11.000 euro. Per i prodotti sottoposti a sequestro adesso gli esercenti dovranno avviare le procedure di smaltimento secondo le normative vigenti. Nel corso dei controlli i militari hanno anche dato agli esercenti le giuste indicazioni circa il corretto tracciamento degli alimenti, dei rifiuti e delle indicazioni previste dalla legge nell’esercizio della somministrazione di alimenti al pubblico, in particolare sulla indicazione degli allergeni e degli ingredienti.