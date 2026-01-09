Palermo

Poliziotta palermitana trovata morta nella camera dell’hotel, aperta inchiesta

La pista più quotata è quella che porta al suicidio.

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Una poliziotta palermitana di 27 anni è stata trovata morta nella mattinata di oggi nella camera dell’hotel in cui alloggiava a Bardonecchia, in Valsusa (Piemonte), dove prestava servizio temporaneamente. A lanciare l’allarme è stato un collega, preoccupato perché la giovane non rispondeva alle chiamate telefoniche.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, ma per la giovane non c’era più nulla da fare. A ucciderla un colpo di pistola che sarebbe stato esploso dalla sua arma d’ordinanza. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte. La pista più quotata è quella che porta al suicidio.

La 27enne, nominata commissaria nel giugno 2025, prestava servizio presso la Questura di Grosseto. Durante il periodo di distaccamento in Valsusa era impegnata nei presidi delle forze dell’ordine per la difesa dei cantieri legati alla Tav. Quello di oggi sarebbe dovuto essere il suo ultimo giorno di lavoro a Bardonecchia e in Valsusa: proprio in questi giorni era previsto il rientro in Toscana.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Palermo

Poliziotta palermitana trovata morta nella camera dell’hotel, aperta inchiesta
di Irene Milisenda

Montevago, lutto cittadino per i funerali di Calogero Ippolito; Fra Luca Maria Gurrera: “oggi ci manca la sua semplicità”
Apertura

Crolla abitazione in Germania, muore intera famiglia siciliana: mamma, papà e figlio di 6 anni 
Agrigento

E’ morto l’avvocato Totò Tirinnocchi
Caltanissetta

Ospedale di Caltanissetta, infermiera aggredita da parente di un paziente
Giudiziaria

Carenza di magistrati in Sicilia, l’allarme dell’Unione degli Ordini Forensi
banner italpress istituzionale banner italpress tv