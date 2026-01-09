Poliziotta palermitana trovata morta nella camera dell’hotel, aperta inchiesta

Una poliziotta palermitana di 27 anni è stata trovata morta nella mattinata di oggi nella camera dell’hotel in cui alloggiava a Bardonecchia, in Valsusa (Piemonte), dove prestava servizio temporaneamente. A lanciare l’allarme è stato un collega, preoccupato perché la giovane non rispondeva alle chiamate telefoniche.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, ma per la giovane non c’era più nulla da fare. A ucciderla un colpo di pistola che sarebbe stato esploso dalla sua arma d’ordinanza. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte. La pista più quotata è quella che porta al suicidio.

La 27enne, nominata commissaria nel giugno 2025, prestava servizio presso la Questura di Grosseto. Durante il periodo di distaccamento in Valsusa era impegnata nei presidi delle forze dell’ordine per la difesa dei cantieri legati alla Tav. Quello di oggi sarebbe dovuto essere il suo ultimo giorno di lavoro a Bardonecchia e in Valsusa: proprio in questi giorni era previsto il rientro in Toscana.