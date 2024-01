Porto Empedocle, panettiere investito dopo lite per un tamponamento: è grave 

Litigano per un tamponamento al semaforo avvenuto sulla strada statale 115, a Porto Empedocle e poi lo investe con la propria auto. È adesso ricoverato all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo in prognosi riservata un quarantenne empedoclino, falciato dall’auto di un compaesano dopo un’accesa discussione avvenuta nella giornata di ieri. Nonostante l’autore del ferimento si fosse allontanato è stato rintracciato dai poliziotti del locale commissariato. Le indagini sulla vicenda sono ancora in corso, soprattutto per accertare la dinamica dei fatti.