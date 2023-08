Porto Empedocle, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre il consentito: denunciato

Proseguono i controlli dei carabinieri sulle strade della città nello scorso fine settimana. Verifiche tese ad accertare la regolarità dei comportamenti alla guida da parte degli automobilisti. Lungo la strada statale 115 i militari dell’Arma di Porto Empedocle hanno sorpreso un uomo di 62 anni di Favara alla guida con un tasso alcolemico di 0,78 gr/l. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica.