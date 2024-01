“Prende reddito di cittadinanza ma nasconde l’arresto di un parente”, condannata

Dieci mesi di reclusione, pena sospesa, per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di comunicare all’Inps la variazione del nucleo familiare in seguito all’arresto di un parente. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato Rosa Bono, 73 anni, di Ribera. La vicenda risale al 2019. La donna è accusata di aver ottenuto indebitamente poco più di 5 mila euro. La difesa dell’imputata, sostenuta dall’avvocato Francesco Di Giovanna, ha sostenuto la mancanza di dolo nell’azione e ha preannunciato ricorso in Appello.