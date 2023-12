Presi con quasi un chilo e mezzo di cocaina, giudizio immediato per due canicattinesi 

Giudizio abbreviato per due canicattinesi arrestati lo scorso gennaio dopo essere stati sorpresi dagli agenti della Squadra mobile di Agrigento in possesso di quasi un chilo e mezzo di cocaina. La strategia processuale è stata formalizzata questa mattina dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Calogero Meli. Sul banco degli imputati siedono Salvatore Raimondo Mulone, 33 anni, e Salvatore Lo Giudice, 32 anni. Il procedimento è in corso davanti il gup del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo. Si torna in aula il 30 gennaio per la requisitoria del sostituto procuratore Elettra Consoli.

I due giovanisono stati arrestati lo scorso gennaio dagli poliziotti della Squadra mobile e dagli agenti del commissariato di Canicattì a margine di un blitz antidroga. La polizia ha bloccato i due canicattinesi a bordo di un’auto in una zona rurale del paese. Uno di loro ha anche tentato una fuga a piedi per le campagne venendo però fermato immediatamente. Una prima perquisizione personale ha portato al rinvenimento di 180 grammi di cocaina e soldi in contanti. Poco dopo, nel bel mezzo di un bosco, è stata rinvenuta una confezione con altri 1,2 chili di polvere bianca.