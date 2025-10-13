PRIMO PIANO

Prodotti di halloween non a norma: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Sanzione di oltre 25mila per il titolare dell'attività

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

In questi giorni i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno attuato un articolato piano di intervento in materia di contrasto alla contraffazione e controllo della sicurezza dei prodotti, finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori più giovani in vista dell’imminente festività di “Halloween”.

Nell’ambito del predetto piano i militari della Compagnia di Alcamo hanno effettuato un mirato controllo presso un’attività commerciale sita a Castellammare del Golfo, dove i finanzieri hanno rilevato la presenza di migliaia di prodotti di vario genere in materiale plastico (quali candele luminose, decorazioni per torte, zucche illuminate e bomboniere per cerimonie), esposti per la vendita senza le informazioni essenziali in lingua italiana previste dalla legge, come le indicazioni circa il luogo d’origine, il nome del produttore o dell’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso.

L’assenza di tali informazioni, oltre che un illecito amministrativo, costituisce un concreto rischio per la salute dei consumatori; infatti, dietro alla mancata indicazione della provenienza dei prodotti, si celano sovente imprese produttrici prive di scrupoli che, per abbattere i costi di produzione e operare una concorrenza sleale alle imprese oneste, utilizzano materie prime di pessima qualità se non addirittura nocive e non rispettano i rigorosi standard di produzione imposti dalle norme europee e nazionali.

Al termine delle attività, le Fiamme Gialle alcamesi hanno sottoposto a sequestro amministrativo circa 15.000 prodotti e hanno contestato, nei confronti del titolare dell’attività, una violazione che comporta una sanzione amministrativa fino a 25.823 euro.

