Racalmuto, auto prende fuoco in corsa: illeso conducente

Un’auto è andata in fiamme in contrada Garamoli a Racalmuto. Il proprietario, un favarese diretto a Racalmuto, ha fatto appena in tempo ad accostare e ad abbandonare la macchina a bordo strada e a mettersi in salvo insieme ad altri occupanti; fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A causare l’incendio sarebbe stato un corto circuito. Sul posto lanciato i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno spento le fiamme. L’auto è stato completamente distrutta dalle fiamme.