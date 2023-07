Racalmuto, Mattia e Stefano consegnano promessa alla Madonna del Monte: “siamo miracolati”

A Racalmuto continuano i festeggiamenti in onore di Maria SS. Del Monte. Oggi, uno dei momenti tanti attesi della “fiesta rossa”, è il giorno delle prummisioni; Uomini e donne, ma anche bambini, per grazia ricevuta, alcuni a piedi, ma la maggior parte a cavallo fanno il loro ingresso al santuario dopo aver salito alla carica la scalinata che conduce all’entrata.

Lacrime e commozione per la promessa di Stefano e Mattia, i due giovani racalmutesi, miracolati, dopo un brutto incidente stradale che si era verificato nell’ottobre scorso lungo la strada statale 640, all’altezza del bivio Aragona Caldare-Favara. I due ragazzi di 24 e 22 anni erano a bordo di una Fiat Punto sono usciti fuori strada e poi lo schianto contro il guard-rail; le loro condizioni erano apparse subite critiche, sono stati per lunghe settimane ricoverati all’ospedale di Caltanissetta e tutta la comunità ha continuato a pregare per loro, affidandosi a Maria Ss. del Monte. Dopo qualche settimana i due giovani sono ritornati a casa sani e salvi.

Oggi hanno consegnato la loro promessa alla Madonna, uno di fianco all’altro; uno vestito di bianco e l’altro vestito di nero, vicini a loro le loro famiglie; un carico di emozione per tutti.

“Siamo stati miracolati, siamo davvero emozionati, è stata una brutta esperienza ma la Madonna c’è stata vicina, dichiarano ai nostri microfoni i due giovani Mattia e Stefano che si abbracciano. “E’ emozionante già salire la scalinata a piedi, a cavallo ancora di più per onorare la nostra Mamma”.