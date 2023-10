Raffadali, incendio nella veranda di abitazione: tutti in salvo 

Momenti di panico a Raffadali dove questa mattina, in via Amari, è divampato un incendio che ha distrutto la veranda di un’abitazione al piano terra di una palazzina. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento ha evitato conseguenze ben peggiori.

I residenti si sono messi in salvo, compresa una donna disabile. I danni riguardano, oltre la veranda, anche l’ascensore e un furgoncino. Secondo una prima ricostruzione a causare il rogo sarebbe stato un forno, non spento del tutto, posto al piano terra. La palazzina, dopo i rilievi di rito, sembrerebbe non aver riportato danni strutturali.