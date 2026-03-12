“Pace in Terris”, ad Agrigento un concerto per la pace nel cuore del “Mandorlo in Fiore”

Nel prestigioso contesto della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, il festival internazionale che da decenni celebra la fratellanza e l’incontro tra i popoli attraverso la bellezza delle tradizioni e delle arti, sabato 14 marzo 2026, alle ore 17:00, la Chiesa di San Pietro ad Agrigento ospiterà “Pacem in Terris”, un concerto corale e orchestrale interamente dedicato al tema universale della pace.

Protagonisti della serata saranno il Coro Lirico “Laudate Dominum” di Bagheria e l’Orchestra Bequadro di Bagheria, diretti dal Maestro Salvatore Di Blasi. Ad impreziosire l’esecuzione saranno le voci soliste dei soprani Susanna La Fiura, Anna Giulia Anselmo e Federica Alfano, del tenore Rosario Cristaldi, del mezzosoprano Ilenia Leonardi, e del basso Marco Tinnirello.

Il repertorio proposto è un viaggio musicale che attraversa secoli di storia della musica sacra e sinfonica, alternando momenti di profonda spiritualità a pagine di grande impatto corale: Pagine immortali di Bizet (Agnus Dei), Verdi (Va, pensiero) e Beethoven (IV Movimento della IX Sinfonia). L’intensità del barocco con il Gloria di Vivaldi. Composizioni contemporanee cariche di significato, come Pacem in Terris e i brani tratti dall’Apocalisse di Marco Frisina, oltre all’Ave Verum di Valentino Miserachs.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Agrigento, Federcori e Chorus Inside Sicilia, a testimonianza dell’impegno collettivo nel diffondere un messaggio di armonia e speranza attraverso il linguaggio universale della musica.