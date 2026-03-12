Cultura

“Pace in Terris”, ad Agrigento un concerto per la pace nel cuore del “Mandorlo in Fiore”

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 17:00, la Chiesa di San Pietro

Nel prestigioso contesto della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, il festival internazionale che da decenni celebra la fratellanza e l’incontro tra i popoli attraverso la bellezza delle tradizioni e delle arti, sabato 14 marzo 2026, alle ore 17:00, la Chiesa di San Pietro ad Agrigento ospiterà “Pacem in Terris”, un concerto corale e orchestrale interamente dedicato al tema universale della pace.
Protagonisti della serata saranno il Coro Lirico “Laudate Dominum” di Bagheria e l’Orchestra Bequadro di Bagheria, diretti dal Maestro Salvatore Di Blasi. Ad impreziosire l’esecuzione saranno le voci soliste dei soprani Susanna La Fiura, Anna Giulia Anselmo e Federica Alfano, del tenore Rosario Cristaldi, del mezzosoprano Ilenia Leonardi, e del basso Marco Tinnirello.
Il repertorio proposto è un viaggio musicale che attraversa secoli di storia della musica sacra e sinfonica, alternando momenti di profonda spiritualità a pagine di grande impatto corale: Pagine immortali di Bizet (Agnus Dei), Verdi (Va, pensiero) e Beethoven (IV Movimento della IX Sinfonia). L’intensità del barocco con il Gloria di Vivaldi. Composizioni contemporanee cariche di significato, come Pacem in Terris e i brani tratti dall’Apocalisse di Marco Frisina, oltre all’Ave Verum di Valentino Miserachs.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Agrigento, Federcori e Chorus Inside Sicilia, a testimonianza dell’impegno collettivo nel diffondere un messaggio di armonia e speranza attraverso il linguaggio universale della musica.

