Agrigento
Rifiuti: venerdì salta la raccolta del vetro, sabato quella dei metalli
Venerdì 13 marzo: esporre solo il mastello della plastica. Sabato 14 marzo: esporre solo il mastello dell’umido
Si informa la cittadinanza che ad Agrigento il servizio di raccolta del vetro, previsto per venerdì 13 marzo, non sarà effettuato poiché gli impianti di conferimento saranno chiusi.
La raccolta della plastica sarà invece effettuata regolarmente. Si comunica inoltre che per sabato 14 marzo la raccolta dei metalli è sospesa. Pertanto si invita la cittadinanza a conferire i rifiuti secondo le seguenti modalità: Venerdì 13 marzo: esporre solo il mastello della plastica. Sabato 14 marzo: esporre solo il mastello dell’umido.
Redazione
