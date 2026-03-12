Agrigento

Elezioni 2026, Lega e FdI sempre più in sintonia: “Unità un bene da salvaguardare”

Il commissario per la Lega ad Agrigento, il deputato Anastasio Carrà coglie al volo le parole del collega Sbardella e rimarca: "Niente fughe in avanti"

Pubblicato 55 minuti fa
Da Gioacchino Schicchi

“Siamo assolutamente d’accordo con il commissario siciliano di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, sul fatto che in questo momento ci si debba concentrare sul referendum. Una giustizia più giusta è quello che i cittadini chiedono da anni, e il voto del 22 e 23 marzo sarà uno spartiacque della storia repubblicana, una tappa fondamentale per ricucire il rapporto tra Stato e società, tra cittadini e giustizia”.

A dirlo a Grandangolo è il deputato Anastasio Carrà, vice segretario regionale e commissario per la Lega ad Agrigento. Il riferimento è a quanto pubblicato dal nostro giornale nella giornata di ieri, con le parole del commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella che nei fatti ha spostato a tra due settimane qualunque decisione sul fronte del voto di fine maggio.

“Per quanto riguarda le elezioni amministrative – continua Carrà – il ragionamento nel centrodestra deve essere ampio e certamente non condizionato da fughe in avanti. Bisogna mettere da parte i personalismi scegliendo un candidato che possa riunire tutte le anime del centrodestra. L’unità della coalizione è un bene che va salvaguardato”.

Argomenti Correlati:#Amministrative#elezioni 2026#lega

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Bivona

Aree interne, la risposta passa dal cibo: nei Sicani nasce la piattaforma Trovai
Agrigento

Rifiuti: venerdì salta la raccolta del vetro, sabato quella dei metalli
Cultura

“Pace in Terris”, ad Agrigento un concerto per la pace nel cuore del “Mandorlo in Fiore”
di Gioacchino Schicchi

Elezioni 2026, Lega e FdI sempre più in sintonia: “Unità un bene da salvaguardare”
Agrigento

Agrigento, la fondazione MondoAltro compie 15 anni: il bilancio delle attività
PRIMO PIANO

Raffadali, scontro tra un’auto e una moto: un ferito in ospedale
banner italpress istituzionale banner italpress tv