Elezioni 2026, Lega e FdI sempre più in sintonia: “Unità un bene da salvaguardare”
Il commissario per la Lega ad Agrigento, il deputato Anastasio Carrà coglie al volo le parole del collega Sbardella e rimarca: "Niente fughe in avanti"
“Siamo assolutamente d’accordo con il commissario siciliano di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, sul fatto che in questo momento ci si debba concentrare sul referendum. Una giustizia più giusta è quello che i cittadini chiedono da anni, e il voto del 22 e 23 marzo sarà uno spartiacque della storia repubblicana, una tappa fondamentale per ricucire il rapporto tra Stato e società, tra cittadini e giustizia”.
A dirlo a Grandangolo è il deputato Anastasio Carrà, vice segretario regionale e commissario per la Lega ad Agrigento. Il riferimento è a quanto pubblicato dal nostro giornale nella giornata di ieri, con le parole del commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella che nei fatti ha spostato a tra due settimane qualunque decisione sul fronte del voto di fine maggio.
“Per quanto riguarda le elezioni amministrative – continua Carrà – il ragionamento nel centrodestra deve essere ampio e certamente non condizionato da fughe in avanti. Bisogna mettere da parte i personalismi scegliendo un candidato che possa riunire tutte le anime del centrodestra. L’unità della coalizione è un bene che va salvaguardato”.