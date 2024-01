Ravanusa, brucia la minicar di un operaio: indagini 

Notte di fuoco a Ravanusa. La minicar di proprietà di un operaio trentottenne del posto è stata danneggiata da un incendio la cui natura non è stata ancora accertata. Non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa. Il rogo è avvenuto in via Masaniello nella notte tra domenica e lunedì.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Adesso si attende la relazione dei pompieri che dovrà chiarire la causa dell’incendio.