Ravanusa, in fiamme l’auto di un pensionato: indagini 

Notte di fuoco a Ravanusa. L’automobile di proprietà di un pensionato 76enne del posto è stata danneggiata da un incendio divampato tra domenica e lunedì in via Callicratide. Le fiamme in breve tempo hanno divorato la carrozzeria della Fiat Panda dell’anziano. Non è ancora chiara la natura dell’incendio.

Non sarebbero stati ritrovati elementi utili che possano far pensare al dolo ma comunque anche quest’ultima ipotesi non è esclusa del tutto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno domato l’incendio. Al via le indagini per capire le cause.