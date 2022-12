Ribera, a fuoco due auto in centro: indagini

A Ribera in serata due auto sono andate a fuoco, una Panda e una Smart, posteggiare in via Quartararo in pieno centro città. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme; sul posto si sono recati i Carabinieri della locale tenenza e una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di sciacca per spegnere il rogo. Le auto sono andate distrutte dalle fiamme e ad essere danneggiato anche un portone di una casa. In corso gli accertamenti per stabilire la natura dell’incendio.