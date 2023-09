Ribera, danneggia due ambulanze con delle pietre: denunciato 49enne 

I carabinieri della stazione di Burgio hanno denunciato, per l’ipotesi di reato di danneggiamento, un quarantanovenne di Ribera. L’uomo, la scorsa notte, avrebbe danneggiato con alcune pietre i finestrini di due ambulanze dell’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Il quarantanovenne, con problemi psichici, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio per poi essere trasferito all’ospedale di Sciacca. Ancora in corso di quantificazione il danno provocato.