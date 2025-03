Rimpasto al Comune di Agrigento, Valentina Cirino (Lega) pronta ad entrare in Giunta

Valentina Cirino, attuale consigliere comunale di Agrigento in quota Lega dopo aver ottenuto l’elezione con una lista civica a sostegno dell’attuale sindaco Miccichè, sarebbe pronta a giurare come assessore, e le indiscrezioni più insistenti narrano, addirittura, di una sua possibile nomina a vice sindaco, ruolo attualmente ricoperto da Aurelio Trupia ed ambito da almeno altri tre consiglieri comunali e un paio di assessori. Di rimpasto al Comune si parla ormai da settimane ma questa volta sembra la volta buona.

L’ingresso di Valentina Cirino in Giunta potrebbe rappresentare un tentativo di rinnovamento e di rafforzamento della squadra amministrativa da parte del sindaco Franco Miccichè. Resta, almeno così sembra, in sospeso eventuali cambi di assessori in quota Fratelli d’Italia.